ゲーム\u0026ウォッチ　Nintendo/任天堂

任天堂 ゲームウォッチ ファイヤ【箱・説明書付き】40年以上前の商品です。本体の外装は多少のキズ汚れはありますが、年代の割には綺麗な方だと思います。ボタン操作、ACLスイッチ、時計合わせ、現状では作動しております。画面中心の液晶部分は劣化していますが、ゲームは出来る状態です。長期使わず箱に入れたまま自宅保管しておりました。動作確認はしておりますが、動作を保証するものではございませんので、状態は画像にてご判断の上、外箱や内箱の劣化も含めご理解いただける方よろしくお願いいたします。(電池は同封いたしません)



ゲーム&ウオッチ ゼルダの伝説



ゲーム&ウオッチ ゼルダの伝説



ゲーム&ウオッチ スーパーマリオブラザーズ｜任天堂



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HISTORY｜ゲーム&ウオッチ スーパーマリオブラザーズ｜任天堂



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