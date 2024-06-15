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PS4 ゲーム10本セット
商品番号 W70815933983
商品名

PS4 ゲーム10本セット
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4のソフト10本セットになります。それぞれ中古になりますの少し汚れなどあります。そこまでひどい汚れなどはありません。内容はジージェネレーションジェネシス、ワンピース海賊無双3、グランツーリスモスポーツ、ジャッジアイズ、巨影都市、ファイヤープロレスリングワールド、ドラゴンクエストXI、ニューガンダムブレイカー、新サクラ大戦、SDガンダムバトルアライアンス　以上の10本になります。バラ売りはしませんのでご了承ください。
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