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ゼルダの伝説 スカイウォードソード ゼルダ25周年パック　ゴールドリモコン付
商品番号 N55134566501
商品名

ゼルダの伝説 スカイウォードソード ゼルダ25周年パック　ゴールドリモコン付
ブランド名 ウィー
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ゼルダの伝説スカイウォードソードゼルダ25周年パック」◯Wii専用ソフト　スカイウォードソード◯スペシャルCDオーケストラコンサート◯Wiiリモコンプラスゴールドのセットワンオーナー所有の中古品です。目立った傷はありませんが使用品である事をご理解の上、購入お願いします。Wiiリモコンのカバーとストラップは新品が入ってます。クレーム、返品はご遠慮ください。即購入可です。メルカリ初心者ですがヤフオクで150件以上の取引経験があります。#任天堂#ゲーム#アクションアドベンチャー#Wii#ゼルダ
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