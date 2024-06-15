ゼルダの伝説 スカイウォードソード ゼルダ25周年パック　ゴールドリモコン付

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商品詳細
「ゼルダの伝説スカイウォードソードゼルダ25周年パック」◯Wii専用ソフト スカイウォードソード◯スペシャルCDオーケストラコンサート◯Wiiリモコンプラスゴールドのセットワンオーナー所有の中古品です。目立った傷はありませんが使用品である事をご理解の上、購入お願いします。Wiiリモコンのカバーとストラップは新品が入ってます。クレーム、返品はご遠慮ください。即購入可です。メルカリ初心者ですがヤフオクで150件以上の取引経験があります。#任天堂#ゲーム#アクションアドベンチャー#Wii#ゼルダ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming112292.html
http://narcologia.ru/goods/procurement750633.html
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