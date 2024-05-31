ジャンク　PCエンジンDUO一式セット

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商品詳細
内容物PCエンジンDUO本体コントローラー DUOタイプACアダプターAVケーブル状態、動作確認本体は通電⚪︎、ヒューカード動作○、CDは回転はしますが読み込み✖️、ヘッドホン端子は動作○AVケーブルは動作はしますが強めに動かすと画面がチラつきます。昔の機種のため、汚れ、キズがあります。梱包はビニールに入れ、プチプチに包みます。ご購入の際のご注意が、プロフにありますので、お手数をおかけし、申し訳ありませんがご確認をお願い致します。問い合わせなどありましたらお気軽にご連絡ください、よろしくお願い致します☺︎発送がお急ぎの方はご相談ください☺︎他にもスーファミ、PCエンジン、ファミコンなどのレトロゲームなど出品していますので、よろければご覧ください。複数購入割引もしてます。
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