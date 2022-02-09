NINTENDO 64 ピカチュウげんきでちゅう　ポケモンスタジアム金銀

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商品詳細
ニンテンドー64本体、ピカチュウげんきでちゅう、ポケモンスタジアム金銀のセットでの販売です。ニンテンドー64は付属の線とコントローラ1台とピカチュウげんきでちゅうで使用するマイクをつけています。動作は確認済みです。自宅にて長期保管していました。目立った傷や汚れはございませんが中古品ということをご理解いただいた上でご検討お願いいたします。ペットや喫煙者はおりません。Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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