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X68000用FD パロディウスだ！
商品番号 M98359178331
商品名

X68000用FD パロディウスだ！
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

X68000用FDパロディウスだ！です。動作未確認です。写真に写っているものが全てです。説明書以外のはがき等の紙類は付属しないのでご注意ください。外装の紙製カバーはスレ等ダメージあります。ディスク面にカビや傷等は見られませんでしたが動作を保証するものではありません。詳細は写真をご覧いただき、個人保管の中古品とご理解いただいた上でのご検討よろしくお願いいたします。
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