池波正太郎　仕掛人・藤枝梅安　18冊

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商品詳細
もうすぐ 豊岡悦司さんによる映像化も始まります！定価550円x18=9,900円 のところ 5500円『仕掛人・藤枝梅安』は、江戸の闇世界をテーマに、人の命を救う鍼医と、殺しを請け負う仕掛人という二つの顔を持つ男・藤枝梅安の活躍を描いたハードボイルド作品。ーー13561012141415161920222324252633全18冊東京都です。引き取りに来てくださる場合には 価格下げます。(マイナス¥700-)※紙質の経年劣化は 若干あると思います
http://narcologia.ru/goods/sepulchral647432.html
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