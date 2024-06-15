ニンテンドー3DS ミスティピンク 完品 任天堂

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ご覧いただきありがとうございます。「ニンテンドー3DSミスティピンク」本体の動作確認、初期化済みです。付属品は完品でSDカードも付いています。ARカードは未開封です。《付属品》3DS本体、専用充電台、ACアダプタ、専用タッチペン、SDカード2GB、ARカード、取扱説明書等一式本体には目立った傷はなく状態はとても良いですが、上画面に下画面の跡など若干細かい擦り傷があります。ご理解の程よろしくお願いいたします。写真をご参照の上、不明点あればお気軽に質問ください。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#Switch#DS#ニンテンドー#Nintendo