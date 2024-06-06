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- 雁金準一著 布石攻合 置碁必勝法 大正5年9月
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商品詳細
布石攻合 置碁必勝法 七段 雁金準一著大正5年9月発行貴重な年代物です。囲碁好きの祖父から譲り受けました。経年劣化による黄ばみがあります。
http://narcologia.ru/goods/sucrose248240.html
http://narcologia.ru/goods/influenza300493.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring122196.html
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