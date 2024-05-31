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ファイトボックス　コントローラー
商品番号 V39117547211
商品名

ファイトボックス　コントローラー
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。試しに使って見ましたが、パッドの方が使い勝手が良かったです…。動作チェックで5分ほど触った程度です。pcでのみ動作チェックしてます。レバーレスコントローラー格闘ストリートファイター
http://narcologia.ru/goods/passivity284483.html
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