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- 沖縄三線 ソフトケース リュック式 小物ポーチ付
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商品詳細
購入後黒、あずき色、どちらかご連絡下さいませ。リュック、手提げ、両方で使える2wayタイプのソフトケースです。あなたの三線を守ってくれる、クッション製の高いタイプのソフトケースです。写真でも分かる通り、ぐるりと一周10mmの厚みの断衝材が入っております。アズキ色は派手過ぎず、落ち着いた色合いで若い方から年配の方まで人気のあるお色です。ポーチ付きですので、小物など全て収納できます。外側のポケットはＡ４サイズのものが収納できますので、お稽古の教本などの収納に便利です。種類···三線アクセサリー・パーツ···ケース種類···三線アクセサリー・パーツ···ケース
http://narcologia.ru/goods/revamp252422.html
http://narcologia.ru/goods/assessor384703.html
http://narcologia.ru/goods/troupe842211.html
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