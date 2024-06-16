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商品詳細
素材···木彫主題···仏像・神像御神輿ガラスケ－ス付き高さ59cm横43cm奥行き47cm祖父が特中で作って頂いたものだそうです。一点ものの貴重品になります。大切に保管しております。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit331986.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial360016.html
http://narcologia.ru/goods/approximate354020.html
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