素材···木彫主題···仏像・神像御神輿ガラスケ－ス付き高さ59cm横43cm奥行き47cm祖父が特中で作って頂いたものだそうです。一点ものの貴重品になります。大切に保管しております。



お神輿について - 上野浅草の仏壇仏具・神具神棚・太鼓神輿の専門店 ...



縁起物「お神輿」｜旬のもの｜暦生活



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佐倉の祭礼｜御神輿の制作



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