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御神輿
商品番号 U22334387170
商品名

御神輿
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 108,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···木彫主題···仏像・神像御神輿ガラスケ－ス付き高さ59cm横43cm奥行き47cm祖父が特中で作って頂いたものだそうです。一点ものの貴重品になります。大切に保管しております。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit331986.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial360016.html
http://narcologia.ru/goods/approximate354020.html

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