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【美品】Mrs.GREEN APPLE 2015年 かじかじタオル
商品番号 X34857039098
商品名

【美品】Mrs.GREEN APPLE 2015年 かじかじタオル
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 8,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2015年頃にライブハウスにて購入しました。開封した後にそのまま保管しておりました。畳んでいた際のシワがありますが、美品です。現在は販売していない為、レアグッズかと思います。お値下げ×即購入◎
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