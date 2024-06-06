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- 【美品】Mrs.GREEN APPLE 2015年 かじかじタオル
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商品詳細
2015年頃にライブハウスにて購入しました。開封した後にそのまま保管しておりました。畳んでいた際のシワがありますが、美品です。現在は販売していない為、レアグッズかと思います。お値下げ×即購入◎
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