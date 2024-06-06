オトパ アニバーサリーカード ピオフィ ニコラ

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商品詳細
オトメイトパーティーアニバーサリーカードピオフィオーレの晩鐘ピオフィニコラ・フランチェスカニコラ即購入○中身の確認のため、一度開封しております。未使用ですが、初期キズ、スレ等ある場合がございます。予めご了承ください。⟡梱包⟡スリーブ＋硬質カードケース＋OPP袋で発送予定です梱包する際のご要望がありましたら、取引メッセージ中に承っておりますので、気軽にお声がけください！
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