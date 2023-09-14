ヤマハ　YAMAHA NP-31　電子ピアノ　キーボード　スタンド台付き

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YAMAHApiaggero NP-31 電子ピアノ ピアジェーロYAMAHAヤマハ電子ピアノキーボード Piaggeroピアジェーロ NP-31Sシルバー本商品は、2023/09/14動作確認済みの中古品となります。2014年製(購入は2015年)写真部分のすり傷がありますが、全体的に状態の良い商品です。禁煙。自宅保管。2015年に別の据え置き型ピアノを購入したので当製品の使用頻度は少なく、倉庫に眠っていました。付属品は、電源コード、譜面台、取扱い説明書★スタンドもおつけします。外箱は付属しませんのでご注意ください。中古品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。品 名：電子ピアノpiaggero品 番：NP-31鍵盤数：76鍵盤寸 法：W1244×H105×D259mm重 さ：5.7kg～特徴～★タッチ感に優れたボックス型76鍵盤を採用キーボードの優しいタッチでありながら、段階的にタッチが変わる「グレードソフトタッチ鍵盤」を採用、アコースティックピアノをイメージした76鍵ボックス型鍵盤（タッチレスポンス付き）を搭載。★高品位でリアルなピアノ音ピアノ音色を中心に厳選された10音色。音色紹介デモ10曲とピアノの名曲10曲を内蔵。★コンパクトで軽量ボディ高さ10.5cm、奥行き25.9cmのコンパクトボディに、76鍵盤、スピーカー搭載で、重さ5.7kgと軽量。乾電池駆動も可能。★ピアノ演奏に便利な機能鍵盤を弾く強さによって音量が変化するタッチレスポンス機能、メトロノーム機能を搭載。また、ヘッドフォン、ペダルが接続できます。★フットペダルFC3使用時には、ハーフペダルにも対応。(ヘッドフォン、ペダルは別売です)★オートパワーオフ無駄な消費電力を防ぐ為に、一定時間操作（演奏）しないと自動的に電源が切れます。YAMAHANP-31ヤマハ#ヤマハ#YAMAHANP_31