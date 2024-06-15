YAMAHA MT4X マルチトラックレコーダー

アナログカセットテープ使用の4チャンネルマルチレコーダーです。ノーマルポジションテープでも9.6スピードで録音再生すると超ゴキゲンなサウンドが得られます。ミキシング、トラックダウン等基本的な録音可能です。もちろん家庭用のカセットテープデッキとしても十分な性能を持っていると思います。カセットテープデッキとして使おうかともおもいましたが、場所をとるのと多重録音して楽しむ機能がもったいないので、どなたか音楽やられる方に使ってもらいたいです。チャネル1-4全て録音再生チェックしました。ボリュームやスイッチ類使ってないとガリが出ます。使う前には4〜5回スイッチオンオフ、ボリュームを回すことをおすすめします。接点回復のスプレーを使用するほどではないと思いますが。キャリングケース付きです。録音入力には、音系で使うモノラルプラグが必要です(写真の右二つ)。出力は、オーディオでよく使うRCA形式のアナログプラグ(写真の左二つ)です。録音再生試験に使ったプラグの写真付けたので参照してください。録音再生試験に使ったマクセルUR60とモノラルプラグ２本つけちゃいます。試験用にわざわざ買ったばかりよ。取り扱い説明書もついてます。仕様詳細については画像の後ろのほうの写真を参照してください。



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