【最終値下げ】SABIAN HH スプラッシュシンバル 8インチ

SABIANHHスプラッシュシンバル8インチセイビアン独特のキャストブロンズを入念にハンドハンマーで仕上げられたシリーズ。ゆるやかな形状、低めのピッチ、やわらかくダークな音色を特徴とし、倍音をたっぷりと含んだゆとりあるサウンドが魅力。HHスプラッシュは暗めの音色と素早い音の立ち上がりが特徴です。練習、ライブ合わせて10回程度、使用しました。割れ、欠け等はございませんが、使用に伴う打痕、傷がございます。神経質な方はご遠慮ください。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。プチプチで包んだ後、ダンボール箱に入れて出荷します。種類···スプラッシュシンバル



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