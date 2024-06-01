TUBE MP STUDIO V3 ②

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メーターのライトが切れていますトラブル防止の為、以下の内容に同意して頂ける方のみ、ご購入をお願いします。素人梱包の為、梱包のついてはご了承くださいませ。尚、お値段の安さを重視している為、各それぞれのパーツを分けをせず、ひとつの袋やファイルなどに全て纏めております。1点ずつ梱包もしておりません。または、清掃作業もしておりません。紙類などの厚紙補強も無しです。紙類も全て同じ袋やファイルに入れさせて頂きます。写真に映っているものが全てです。パーツの欠品なども写真から判断をお願いします。即購入×お値下げは検討します。よろしくお願いします。