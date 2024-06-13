SAMURAI CHAMPLOO SLIPMAT スリップマット×2

新品未使用入手困難送料込み即購入可お値下げ不可アニメ『サムライチャンプルー』のスリップマット!!FatJonをはじめ、Nujabes、ForceofNature、Tsutchie、IllicitTsuboi等の参加したサウンドトラックも話題となった2004年の日本のオリジナル・テレビ・アニメ『サムライチャンプルー』。主要キャラクターのムゲン、ジン、フウの3人がプリント。※12\"サイズの2枚組ですnujabesslipmatスリップマットsamuraichamplooサムライチャンプルー



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Nujabes氏とその代表作『Samurai Champloo』のアートをモチーフにした ...



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