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SAMURAI CHAMPLOO SLIPMAT スリップマット×2
商品番号 K32903187359
商品名

SAMURAI CHAMPLOO SLIPMAT スリップマット×2
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,079 円
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商品詳細

新品未使用入手困難送料込み即購入可お値下げ不可アニメ『サムライチャンプルー』のスリップマット!!FatJonをはじめ、Nujabes、ForceofNature、Tsutchie、IllicitTsuboi等の参加したサウンドトラックも話題となった2004年の日本のオリジナル・テレビ・アニメ『サムライチャンプルー』。主要キャラクターのムゲン、ジン、フウの3人がプリント。※12\"サイズの2枚組ですnujabesslipmatスリップマットsamuraichamplooサムライチャンプルー
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