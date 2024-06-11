ソプラノサックス　セルマーカーブドネック GL

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商品詳細
種類···サックスアクセサリー・パーツ···その他レベル···中級者楽器購入の際に付属していたネックです。当方ストレートのみを使用しているため出品致します。未使用のため傷等はございません。発送に関して、なるべく早い段階での発送を心掛けております。ご質問等ございましたらご遠慮なくコメントお願い致します。
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