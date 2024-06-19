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Ｌ２９４　茶碗　『古斎造』『表千家　堀内宗完　箱書』『志野茶碗』　共箱　茶道具
商品番号 N91355163051
商品名

Ｌ２９４　茶碗　『古斎造』『表千家　堀内宗完　箱書』『志野茶碗』　共箱　茶道具
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 7,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　8cm横幅　約　12cm※素人の測定のため、誤差がございます。底部に汚れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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