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- Ｌ２９４ 茶碗 『古斎造』『表千家 堀内宗完 箱書』『志野茶碗』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 8cm横幅 約 12cm※素人の測定のため、誤差がございます。底部に汚れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming676192.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper769909.html
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