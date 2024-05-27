Mr.chidren.inFILM es 公開記念、オフィシャル腕時計

Mr.children.inFILMes1995年6月映画公開記念オフィシャル腕時計レザーブレスレット カラー：ブラック購入当時、数回程度使用いたしました。なので、ベルトに若干あとがついていますが全体的に綺麗な状態だと思います。文字盤の上の針が、ギターや音符になっていてお洒落です^_^30年近く前のお品物なので電池は切れております。動作確認はできません。自宅で長期保管しておりましたので神経質な方はご購入をご遠慮願います。人気グループ···Mr.Childrenグッズ種類···その他