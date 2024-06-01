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ワンピース 大海賊百景 ワーコレ ヤマト カイドウ ポスター付き
商品番号 R38482300009
商品名

ワンピース 大海賊百景 ワーコレ ヤマト カイドウ ポスター付き
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 6,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●大海賊百景ワールドコレクタブルフィギュア6～8まで18種●ポスター(販促品)全3種新品、未開封ですがプライズ商品につき箱の凹み、キズ、剥がれなど細かい事を気にされる方はご購入をお控えください。購入されてから梱包や発送についてのご要望にはお答え出来ません。(梱包材料代、送料が加算されます)⚠️お値下げ、バラ売り不可⚠️国内正規品です♪(*´∀｀*)1245
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