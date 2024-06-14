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ポケモンカードゲーム　V STARユニバース　シュリンク付き
商品番号 M31628737219
商品名

ポケモンカードゲーム　V STARユニバース　シュリンク付き
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,330 円
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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)ポケモンカードゲーム　VSTARユニバース1BOX新品未開封シュリンク付きビニールがついた状態のため、中身の確認はできません。完璧な状態をお求めの方、神経質な方はお取引をご遠慮下さい。※値下げ交渉不可、またすり替え防止の為返品不可ですご了承下さい。
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