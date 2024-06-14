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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)ポケモンカードゲーム VSTARユニバース1BOX新品未開封シュリンク付きビニールがついた状態のため、中身の確認はできません。完璧な状態をお求めの方、神経質な方はお取引をご遠慮下さい。※値下げ交渉不可、またすり替え防止の為返品不可ですご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/peroration811915.html
http://narcologia.ru/goods/displease267131.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper880009.html
ポケモンカードゲーム V STARユニバース シュリンク付き
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