ご覧いただきありがとうございます。RANESeratoScratchLiveSL3です。【コンディション】動作確認済みです。通常使用に伴う擦れはございますが問題ございません。詳しくは写真をご確認下さい。【付属品】専用電源アダプター、USB、コントロールCDなど写真に写るものが全てです。ご覧になる方によって状態の価値観が異なりますので、トラブルを避けるため、神経質な方や完璧な商品を求められる方は御購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。#スクラッチライブ3#DJ#serato種類...DJコントローラー



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