専用　ポケモンカード　旧裏　旧裏面　ノーマルカード　詰め合わせ

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商品詳細
ジムリーダー（ポケモン+トレーナー）とファイルのセットです。ジムリーダーマークありのもの全てになります（編集では削りにくいので見にくくてすみません）状態は様々ですが、古いものなので傷はあるものとお考えください。コレクションファイルごと発送します。
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