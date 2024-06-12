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専用　ポケモンカード　旧裏　旧裏面　ノーマルカード　詰め合わせ
商品番号 N96466965734
商品名

専用　ポケモンカード　旧裏　旧裏面　ノーマルカード　詰め合わせ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジムリーダー（ポケモン+トレーナー）とファイルのセットです。ジムリーダーマークありのもの全てになります（編集では削りにくいので見にくくてすみません）状態は様々ですが、古いものなので傷はあるものとお考えください。コレクションファイルごと発送します。
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