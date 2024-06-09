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【茶道具】大徳寺派瑞光院　前田宗源　『無事是吉祥』五字一行書　共箱
商品番号 E39081007788
商品名

【茶道具】大徳寺派瑞光院　前田宗源　『無事是吉祥』五字一行書　共箱
ブランド名 Evital
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ縦約182センチ横約31センチ共箱です。少しのヨレは御座いますが綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/passionate758913.html
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http://narcologia.ru/goods/subtropical384001.html
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