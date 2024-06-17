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ピグノーズ　7-100R ギターアンプ
商品番号 F75486616054
商品名

ピグノーズ　7-100R ギターアンプ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Pignose7-100(R)定番中の定番、ポータブル・アンプのウルトラ・スタンダードピグノーズ　Pignose7-100(R)小型ギターアンプ/電源アダプター付属中古動作品、経年劣化による錆、剥がれ、、汚れ、キズあり。ガリはありません。バッテリー動作は未確認ですが、電池取り付け個所に液漏れ等の問題は見当たりません。シールド入力ジャック個所のワッシャ修復および内部アンプ部とスピーカー・電源ケーブルにキズ有りますが、機能・動作に問題ありません。本体と電源アダプターです。画像をご確認いただき、納得された方のみご購入ください。
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