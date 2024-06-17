ピグノーズ　7-100R ギターアンプ

Pignose7-100(R)定番中の定番、ポータブル・アンプのウルトラ・スタンダードピグノーズ Pignose7-100(R)小型ギターアンプ/電源アダプター付属中古動作品、経年劣化による錆、剥がれ、、汚れ、キズあり。ガリはありません。バッテリー動作は未確認ですが、電池取り付け個所に液漏れ等の問題は見当たりません。シールド入力ジャック個所のワッシャ修復および内部アンプ部とスピーカー・電源ケーブルにキズ有りますが、機能・動作に問題ありません。本体と電源アダプターです。画像をご確認いただき、納得された方のみご購入ください。