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- 【源右衛門】古伊万里の伝統 日本銘窯 舘林源右衛門作 赤絵祥瑞手松竹梅 瓢形花瓶
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商品詳細
【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 舘林源右衛門作の花瓶になります。この花瓶は源右衛門特有の古伊万里伝統図柄で描かれた赤絵祥瑞手松竹梅文の花瓶です。美しい細かい図柄はすべて手描きになります。【花瓶の寸法】高さ２０.０㎝、直径１１.０㎝。【共箱】桐箱、真田紐付。【窯元価格】￥８８,０００.－【送料】送料込みです。種類…花瓶素材…陶磁器焼物ブランド…有田焼 源右衛門
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