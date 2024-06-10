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美品 BOSE プロフェッショナル パワーアンプ 1200VI 4ch
商品番号 C95527262474
商品名

美品 BOSE プロフェッショナル パワーアンプ 1200VI 4ch
ブランド名 ボーズ
特別価格 税込 8,027 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆現品限り、早いもの勝ち☆美品ボーズプロフェッショナルパワーアンプ1200VI4chBOSEPROFESSIONALPOWERAMPLIFIER【付属品】・本体(電源ケーブルも有)【商品詳細】使用に伴う一連の動作確認済。喫煙者なし、ペットなし、アルコールにて清掃済。本体に多少の擦れはありますが比較的美品かと思います。写真に写っているものを全てお譲りします。詳細は画像にてご確認ください。あくまで中古品となりますので神経質な方はご遠慮ください。ご理解のある方のみお願いいたします。アンプ種類···パワーアンプ（メインアンプ）
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