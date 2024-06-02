ファーバーカステル　ポリクロモス色鉛筆120

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色塗りで使用していましたが、デジタルに移行した為、不要になりましたので出品致します。極端に短くなっている色が数本と、少し減っている色が多数あります。ほとんど使ってないものもありますので写真にてご判断ください。絵描きさん、趣味で描いている方、絵を描くのが好きなお子さんなどにいかがでしょうか。埃がついているものなどあるかもしれません。その場合は軽く拭いてからご使用ください。その他質問などあればコメントよりお願いします。使用済みのため、目立った傷や汚れあり、とさせていただきます。大切に使ってくださる方にお譲りしたいです。