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ファーバーカステル　ポリクロモス色鉛筆120
商品番号 K49162994472
商品名

ファーバーカステル　ポリクロモス色鉛筆120
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 6,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色塗りで使用していましたが、デジタルに移行した為、不要になりましたので出品致します。極端に短くなっている色が数本と、少し減っている色が多数あります。ほとんど使ってないものもありますので写真にてご判断ください。絵描きさん、趣味で描いている方、絵を描くのが好きなお子さんなどにいかがでしょうか。埃がついているものなどあるかもしれません。その場合は軽く拭いてからご使用ください。その他質問などあればコメントよりお願いします。使用済みのため、目立った傷や汚れあり、とさせていただきます。大切に使ってくださる方にお譲りしたいです。
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