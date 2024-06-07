（583）★有田焼★(故)大四郎窯★古伊万里手百合絵茶碗★破摩オマケ付き★

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ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★有田焼清流庵(故)大四郎作古伊万里手福菊唐草茶碗です。★1つずつ手造りされたお茶碗です。製造過程に出来た焼きむらが多少ございます。★中には福の文字に外は赤絵の菊に金彩の唐草が描かれた御目出度い絵柄のお茶碗です。★サイズは12cm高さ約7.5cmです。★共箱入りです。箱はやや汚れています。★小売価格￥20000を￥10000でいかがでしょうか。★茶道具としてまた飯碗や小どんぶりにもお使い頂けます。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#茶道具#抹茶碗#食器#小丼#平小鉢#飯碗#有田焼#唐津焼#茶器#茶道#床の間#茶室#工芸品#飯碗#骨董#器#抹茶茶碗#抹茶#古美術#美術品#茶碗#茶入#棗#表千家#裏千家#秋草 #夏草#四季 #大四郎窯 #木箱 #共箱