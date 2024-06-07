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- B♭クラリネットマウスピース ヴァンドレンB40【2本】
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商品詳細
【2本】ヴァンドレンB40ともに都内の楽器店でプロの方に選定して頂き購入。使用期間は1年程度。サブとして保管していましたが、2本まとめてお譲りします。2本のうち1本は、内側に少々傷があります(画像3枚目を参照)。先端の欠けはどちらもありません。クリーナーで清掃してあります。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/procurement46933.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture942041.html
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