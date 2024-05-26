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ブロンズ製『 自在観音〜やすらぎ』仏像彫刻家 鄭碵希
商品番号 O10784486125
商品名

ブロンズ製『 自在観音〜やすらぎ』仏像彫刻家 鄭碵希
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 38,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仏像彫刻家鄭碵希寸法(本体)高さ36cm×幅25cm×奥行14cmおよそになります。材質(本体)銅、白毫は本水晶重さ　約7kg自在観音〜やすらぎは、鄭碵希が丹念に手作りした傑作です。自在観音は、お釈迦様の悟りを表した仏様。ご尊家からの災厄除去と、日々の心のやすらぎを願います。　実家の断捨離をしていましたら、倉庫に眠っていましたので出品をしました。画像の物がすべてになります。年代物のused品へのご理解をして下さった上で、こちらのインテリア置き物を気に入さる方にお譲りしようと思っています。#高級#金属工芸#銅製#仏様#インテリア#置き物#年代物#昭和
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ブロンズ製『 自在観音〜やすらぎ』仏像彫刻家 鄭碵希
ブロンズ製『 自在観音〜やすらぎ』仏像彫刻家 鄭碵希 | eclipseseal.com
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