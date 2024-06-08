クラリネット BUFFET crampon A PARIS E11

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お値下げ種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者E11は、グレナディラ材を使用したスチューデント・クラスのクラリネットです。レスポンスが良く、初心者や学生などの導入にふさわしいモデル。最後に個人でメンテナンス後、長期自宅保管のものとなります。素人なので、状態などはよくわかりません。ご理解のうえでのご購入お願いします。バック、手提げのみです。写真の物が全てです。