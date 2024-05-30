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ポケモンカード アルセウス V HR
商品番号 O11113585921
商品名

ポケモンカード アルセウス V HR
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますポケモンカードアルセウスVHR購入してからはスリーブに入れて暗所にて保管しております発送の際は、スリーブ、硬質カードケースに入れて発送致しますカードが少しだけそってしまっています素人保管になりますので完璧を求める方、神経質な方はお控えください
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