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- 【美品】ammoon カホン ボックスドラム ハンドドラム キャリーバッグ付き
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商品詳細
数回使った程度で、汚れなどはありません。素材は木製で、まだ新品の木の香りが感じられる程です。叩く部分は色はチェリーレッドです。背負えるソフトケース付きです。写真の追加や撮り直し、商品の確認事項や気になることなどがあればお気軽にコメントいただければと思います。#カホン#ボックスドラム#ハンドドラム#弾き語り#ライブ
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