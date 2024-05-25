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ミロのヴィーナス イタリア製 彫刻 石膏像 美術 アート オブジェ
商品番号 Q18357974929
商品名

ミロのヴィーナス イタリア製 彫刻 石膏像 美術 アート オブジェ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,610 円
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商品詳細

★ミロのヴィーナスイタリア製彫刻石膏像イタリア製高さ：約63cm台座・約16×14.5cm清掃しましたが、落ちきらない物もございます。名前のような彫刻ありますが、よくわかりません。現状品とさせていただきます。※お譲り品の為購入時期・使用状況等は不明です。【A238】#古代アート　#石像#ミューズ　#芸術　#美術　#デッサン#アラバスタ―　#大理石#美の女神　#アフロディーテ#置物　#西洋#女神　#裸婦像
http://narcologia.ru/goods/composite609854.html
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