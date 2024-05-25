ミロのヴィーナス イタリア製 彫刻 石膏像 美術 アート オブジェ

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商品詳細
★ミロのヴィーナスイタリア製彫刻石膏像イタリア製高さ：約63cm台座・約16×14.5cm清掃しましたが、落ちきらない物もございます。名前のような彫刻ありますが、よくわかりません。現状品とさせていただきます。※お譲り品の為購入時期・使用状況等は不明です。【A238】#古代アート #石像#ミューズ #芸術 #美術 #デッサン#アラバスタ― #大理石#美の女神 #アフロディーテ#置物 #西洋#女神 #裸婦像
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