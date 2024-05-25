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林孝太郎 織部焼 壺 孝龍窯 希少 ヴィンテージ 織部壺 新品 未使用 です。
商品番号 F40189235679
商品名

林孝太郎 織部焼 壺 孝龍窯 希少 ヴィンテージ 織部壺 新品 未使用 です。
ブランド名 オリベ
特別価格 税込 10,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

織部焼　壺　孝龍窯林孝太郎作です。織部焼独特の深く鮮やかな色目が美しい壺です。高さ150ｍｍ幅100ｍｍ織部　織部焼　孝龍窯　林孝太郎　酒器　とっくり　徳利　壺　アンティーク　骨董品　ヴィンテージ#織部#織部焼#孝龍窯#林孝太郎#林_孝太郎#織部壺#壺#酒器#とっくり#徳利#アンティーク#ヴィンテージ#新品#未使用#保管品#値下げカラー...グリーン種類...壺
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