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- 林孝太郎 織部焼 壺 孝龍窯 希少 ヴィンテージ 織部壺 新品 未使用 です。
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商品詳細
織部焼 壺 孝龍窯林孝太郎作です。織部焼独特の深く鮮やかな色目が美しい壺です。高さ150ｍｍ幅100ｍｍ織部 織部焼 孝龍窯 林孝太郎 酒器 とっくり 徳利 壺 アンティーク 骨董品 ヴィンテージ#織部#織部焼#孝龍窯#林孝太郎#林_孝太郎#織部壺#壺#酒器#とっくり#徳利#アンティーク#ヴィンテージ#新品#未使用#保管品#値下げカラー...グリーン種類...壺
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林孝太郎 織部焼 壺 孝龍窯 希少 ヴィンテージ 織部壺 新品 未使用 です。
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