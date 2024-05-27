MEZCO ONE:12 メズコ スティーブ・ロジャース キャプテン・アメリカ

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商品詳細
開封後飾ることなく暗所にて保管しておりましたが、経年劣化による一部色移りがあります。外箱、ビニール等欠品ありません。写真追加希望の際はコメントお願い致します。#mezco#メズコ#スティーブロジャース#キャプテンアメリカ#マーベルレジェンド
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