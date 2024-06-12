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- 本日のみ 花瓶 本薩摩焼き 一対 里帰り 金 江戸時代 細工が細かいです！
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商品詳細
440,000→350,000→300,000→250,000→230,000ご覧戴きまして、誠に有難う御座いますm(__)m本薩摩焼きの花瓶一対です。江戸時代後期のお品物です。骨董雑誌、集には百万円近くの値段で出ています。色々な絵柄があり飽きません。やはり時代が経ち金彩など薄れたり擦れなど御座いますが、まだまだ当時の輝きが残っております。大切にされてきた事が分かります。カケ等は無いと思われます。本薩摩焼きをこの機会にコレクションなどに如何でしょうか？サイズ、高さ約30cm 幅約14cm(２つとも)#薩摩焼き#焼き物#里帰り#ヨーロッパ#江戸時代
http://narcologia.ru/goods/ramshackle71266.html
http://narcologia.ru/goods/traverse155426.html
http://narcologia.ru/goods/stage426997.html
本日のみ 花瓶 本薩摩焼き 一対 里帰り 金 江戸時代 細工が細かいです！-
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