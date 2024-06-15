真作】黄檗山萬福寺/44代管長/柏樹子/五言二句/掛軸/名家伝来/AD-75 ...

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【真作】【参考】黄檗山萬福寺/44代管長/柏樹子黄檗宗の僧。万福寺四十四代管長。幼名は琢磨、法諱は曄森、号は銘鉉室、柏樹は道号、のち分家して高津と称する。父に剣道・漢籍を学び、出家後、臨済宗の蘇山玄喬・懶翁文常らに参究する傍ら国学・和歌を学ぶ。豊前の養徳院住職、東京盲唖学校教諭。大正14年(1925)寂、90才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装（絹）共に概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 196㎝ × 幅 62㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。