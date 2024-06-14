メルカリ　油絵　uF6-063203　風景（日本の田園風景、朝陽、夕陽）

世界にたったひとつ！＜油絵のサイズ＞U.S.サイズ 40.5cmx31cm(日本サイズのF6号の大きさより上下左右５ｍｍほど小さい）サインあり（表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります2003年制作）画布のより耐久性保持のため、裏にジェッソを塗布している場合があります【画法】最初にキャンバスの上にモザイク型に6色（黄、オレンジ、赤、黄緑、青、黒）を塗り、それを下地に絵を描きます。その下地の色がちらほら見え隠れし、それが効果を奏し魅力的な絵になっています。◼額付きご希望の場合は【メルカリ油絵 uF6-063203】でご検索ください作家紹介菅家令子（かんけりょうこ）洋画家創作写真家個展/展覧会ニューヨーク パリ,カンヌ/フランスミュンヘン/ドイツシカゴウイーン/オーストリア東京他出版物「写真集」“女R-I” 永久保存近代美術館（MoMA)/ニューヨークスミソニアン博物館/ワシントン「絵本」\"ん\"(ポストカードとしても使える絵本）人物、犬猫、女の子、風景、静物を描いた洋画家・創作写真家菅家令子によるポストカードブック 単行本 ハードカバー 64ページ 絵30ページ◼絵本ご希望の場合は【メルカリ ん(ポストカード絵本）】でご検索ください#インテリア #モダン#おしゃれ #モダンアート #昭和#大正ロマン #郷愁 #癒し #妖艶#魅惑的 #豪華#高級感 #結婚祝い #プレゼント#出産祝い #新築祝い#建築祝い #お孫さんへのプレゼント #子供のころの思い出



メルカリ 額付き(黒）油絵 uF6-063203 風景（田園、朝陽、夕陽 ...



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メルカリ 額付き(黒）油絵 uF6-111309 風景（朝陽、夕陽） | labiela.com



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メルカリ 額付き(黒）油絵 uF6-060704 風景 | labiela.com



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メルカリ 額付き（黒色）油絵 uF6-061303 静物（かぼちゃ） | labiela.com



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