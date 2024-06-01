イーブイマスターボール

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商品詳細
ポケモンカード１５１ イーブイマスターボールミラー開封後即スリーブに入れました。傷なしの美品だと思われます。神経質な方の購入はお控え下さい折れ濡れ防止の上、発送致します。すり替え防止の為、返品不可。ボックスパックシングル...シングル素人出品の為に、購入はしっかり写真を見た上で購入をご検討ください。
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