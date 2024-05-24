ピカソの風景画。一点物。アクリル絵の具使用

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商品詳細
お値下げしました。私の好きなピカソの風景画です。オリジナルは勿論油絵ですがアクリル絵の具を使用しました。サイズはF8,38x46センチです。自分で枠にキャンバス生地を貼り付けました。たるみ等はありません。額縁はあえて用意しておりませんのでお好きな額縁をご用意ください。通常、ご購入後、数時間で発送しております。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral208832.html
http://narcologia.ru/goods/reboot685336.html
http://narcologia.ru/goods/competitive314481.html
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