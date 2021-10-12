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中国　中国景徳鎮製　粉彩　漢詩孔雀牡丹文瓶　V　R4333
商品番号 D72205737399
商品名

中国　中国景徳鎮製　粉彩　漢詩孔雀牡丹文瓶　V　R4333
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約２５．５cm　幅約１１cm　口外径約７．３cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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