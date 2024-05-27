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ホットトイズ　アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン ホークアイ 1/6
商品番号 W52721997762
商品名

ホットトイズ　アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン ホークアイ 1/6
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後1年ほどガラスケースの中で飾っていました。ここ数年は箱に入れて保管していましたのでフィギュアの状態はいい方だと思います。一本だけ矢の先端が硬くて外れない為、6枚目の写真の様に別で入れてます。箱には傷みや使用感があります。一部埃が付いている場合がございます。その他、こちらでは気づかない細かい傷や汚れなどある場合がありますので、中古品にご理解いただける方のみご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/stage465097.html
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http://narcologia.ru/goods/encourage299272.html
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