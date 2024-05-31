Roland BOSS JS-10

アンプ種類···プリメインアンプ自宅練習用として使用してました細かい傷などはありますが、サウンド面では全く問題ありません。これからギターを始める方、お探しだった方、いかがでしょうか？古いモデルでBluetooth等は付いてませんが、有線でタブレット等と繋いでyoutubeでbackingtrackを探してもらえばドラムやベースとセッションもできます！イコライザー、エフェクター、プリアンプも多種多様でかなり遊べると思います！元箱は廃棄してしまったのでお付けできません。よろしくお願いします！



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