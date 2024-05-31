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Roland BOSS JS-10
商品番号 C19562550054
商品名

Roland BOSS JS-10
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンプ種類···プリメインアンプ自宅練習用として使用してました細かい傷などはありますが、サウンド面では全く問題ありません。これからギターを始める方、お探しだった方、いかがでしょうか？古いモデルでBluetooth等は付いてませんが、有線でタブレット等と繋いでyoutubeでbackingtrackを探してもらえばドラムやベースとセッションもできます！イコライザー、エフェクター、プリアンプも多種多様でかなり遊べると思います！元箱は廃棄してしまったのでお付けできません。よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/browse137791.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical912901.html
http://narcologia.ru/goods/composite611954.html

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