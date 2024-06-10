新品 KEN YOKOYAMA 横山 健「Home Tour 2」限定ＴシャツM

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KENYOKOYAMA（横山健）『HomeSweetHomeTour2』限定Ｔシャツ新品未使用関東圏で5本のみ行われたショートツアーで販売されたＴシャツです。千葉LOOK公演で購入しました。KENYOKOYAMAの数々のＴシャツの中でもかなりデザインのクオリティが高いと思います。サイズ：GILDANのＭ身幅約50㎝×着丈約68.5㎝×袖丈約17㎝素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。ボディのカラー：ブラック新品未使用ですが、自宅保管しておりましたので神経質な方はご遠慮ください。#KENYOKOYAMA#横山健#RAZORSEDGE#PIZZAOFDEATH#ピザオブデス#hawaiian6#ハワイアン6#ＴシャツKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデスKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデス