コピック まとめ売り セット 120本以上 イラスト

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商品詳細
絵具の種類...コピックコピック120本コピックチャオ13本コピックマルチライナー8本その他1本ペン自体の汚れや傷ありインクは普通に出ました。神経質な方はご遠慮ください。送る時は全部をOpp袋に入れ、プチプチに巻いて発送します。即購入⭕
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